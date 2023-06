Nach Privatinsolvenz und Zwangspause: So geht es Matthias Reim heute

Hätte er dieses Mal also keine Pause eingelegt, so seien alle seine darauffolgenden Pläne gescheitert, ist sich Reim sicher: «Seit März bin ich wieder auf Tournee, nächste Woche erscheint meine neue Single, danach mein Livealbum, im September spiele ich zum Abschluss der Tour vor - hoffentlich - 15.000 Zuschauern mein Konzert in der Berliner Wuhlheide. Das alles hätte ich knicken können, wenn ich nicht auf den Doc gehört hätte, heute ist mir das klar.»