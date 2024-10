Nach Schlaganfall: Dieses Versprechen gab Mareile Höppner ihrer Mutter

Welchen Rat können Sie Menschen geben, die in Ihrem Familien– und Freundeskreis ebenfalls mit dem Thema Schlaganfall in Berührung gekommen sind?

Höppner: Es haben sich so viele Menschen bei mir gemeldet, das hat mich sehr berührt. Ich habe festgestellt, dass wenn man es zusammen erträgt, es etwas leichter ist. Es geht darum, in den Kleinigkeiten des Alltags Hoffnung zu finden. Das ist leicht gesagt, weil der Alltag viel schwerer, viel bedrückter und oft trauriger ist. Aber es wird nicht weniger gelacht bei uns. Was mich berührt ist, wie positiv Menschen immer wieder auf andere im Rollstuhl reagieren. Ich finde, das ist ein wirklich schönes Signal. Ich bin auf meine Mutter immer wahnsinnig stolz gewesen, aber heute bin ich es nochmal mehr. Sie geht bewundernswert mit dieser Krankheit um. Sie lacht und ist so positiv und so interessiert am Leben, wie sie es immer war. Wenn dieses Beispiel manche dazu bringt, wieder nach vorne zu blicken, würde mich das freuen. Ansonsten hilft es nur, es zu akzeptieren. Diese Krankheit geht nicht mehr weg. Aber man akzeptiert es, man kämpft für kleine Schritte. Man kann mit einem Schlaganfall immer noch viel erreichen. Man muss dranbleiben, sich Aufgaben setzen. Und sonst, so simpel es klingt, die Hoffnung nicht verlieren.