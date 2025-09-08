Natürlich vegan: Diese drei Rezepte waren schon immer plantbased

Vegan zu kochen bedeutet längst nicht mehr, nur Zutaten wegzulassen oder zu ersetzen. Viele traditionelle Küchen weltweit zeigen, dass pflanzliche Gerichte schon immer Bestandteil ihrer Esskultur waren – ganz ohne Label und Trend. Julius Fiedler, der unter dem Social–Media–Handle @hermann bekannt wurde, lädt mit seinem neuen Kochbuch «Natürlich vegan» in 90 authentischen Rezepten aus aller Welt dazu ein, die pflanzenbasierte Küche zu entdecken. Von indischen Dosa über chinesische Biang Biang Nudeln bis hin zu türkischer Koftesi zeigt er, wie köstlich und nachhaltig Essen im Einklang mit der Natur sein kann. Drei Rezepte gibt es hier.