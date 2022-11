Wie viele Kinder Nick Cannon insgesamt plant, ist nicht bekannt. Allerdings hat der Star schon über eine Vasektomie nachgedacht, wie er im Frühjahr als Gast in der Show «Daily Pop» verraten hat. «Ich war schon bei der Vasektomie-Beratung», vertraute er den Moderatoren an. «Ich möchte nicht die gesamte Welt bevölkern», scherzte er zudem. Auch könne er so seinen bereits vorhandenen Kindern die Liebe und Aufmerksamkeit schenken, die sie verdient haben.