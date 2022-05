Oberstaufen im Oberallgäu: Heimat der Schrothkur

Schroth‹sche Diät, Packung und Trinkverordnung sowie der Wechsel von Ruhe und Bewegung - auf diesen vier Säulen basiert die Schrothkur. Das Wechselspiel von Ernährung und Nahrungsenthaltung, Trinken und Nichttrinken, Wärme und Kälte sowie Bewegung und Ruhe setzen den Entgiftungsprozess in Gang. So ziehen Trockentage mit reduzierter Flüssigkeitsaufnahme etwa Giftstoffe aus dem Gewebe, die an den nachfolgenden Trinktagen dann ausgeschwemmt werden - unterstützt durch die Schroth›schen Körperwickel. Die kontrollierte Überwärmung des Körpers fördert die Durchblutung und begünstigt so den Abbau eingelagerter Giftstoffe.