Oliver Pochers neue Show: Comedian geht mit «Liebeskasper» auf Tour

Die ersten Termine für «Der Liebeskasper»

Los geht Pochers Comedy–Tour am 5. Januar nächsten Jahres in Rust in Baden–Württemberg. Als weitere Termine stehen Osnabrück, Bochum und Bremen auf dem Programm. Die auf Instagram einsehbaren Auftritte sollen jedoch noch nicht alle sein. «Es kommt noch Hamburg, es kommt noch Berlin, es kommt noch Österreich, es kommt noch die Schweiz, es kommen noch Termine», kündigt Pocher in seiner Story an.