Oprah Winfrey erzählt von Harry und Meghans «Enten-Notfall»

Manchmal sind es die kleinen Dinge des Lebens, die für die grössten Überraschungen sorgen. Das musste auch Oprah Winfrey (71) erleben, als ihre berühmten Nachbarn Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) mit einem aussergewöhnlichen Problem vor der Tür standen. Die Moderatorin enthüllte jetzt in Kelly Ripas Podcast «Let's Talk Off Camera» eine urkomische Geschichte, die sich an Ostern in ihrem Garten in Montecito abspielte.