Ozzy Osbourne: Ein Helikopter sollte sein Leben retten

Nach dem Tod von Rock–Legende Ozzy Osbourne (1948–2025) werden neue Details zu seinem letzten Tag auf Erden bekannt. Im Alter von 76 Jahren verstarb der «Prince of Darkness» am Dienstagmorgen, wie seine Familie bekannt gegeben hatte. Die britische «Daily Mail» hat nun enthüllt, dass gegen 10:30 Uhr an jenem schicksalhaften Tag ein Rettungshelikopter auf einem Feld nahe seines Anwesens Welders House nordwestlich von London landete.