Das grosse Bühnen-Comeback von Ozzy Osbourne muss verschoben werden. Wie der ehemalige Black-Sabbath-Frontmann via Instagram bekannt gab, musste er den geplanten Auftritt beim Power Trip Festival in den USA Anfang Oktober absagen. Dies sei eine «schmerzhafte Erfahrung» für ihn gewesen, so der «Godfather of Metal». Der Grund für den Rückzieher: seine angeschlagene Gesundheit.