Papst Franziskus: Emeritierter Papst Benedikt ist «sehr krank»

Zurückgezogenes Leben im Vatikan

Joseph Ratzinger ist der erste Papst seit dem 15. Jahrhundert, der sein Amt zu Lebzeiten niederlegte. Geboren wurde er am 16. April 1927 als drittes von drei Kindern eines Polizisten und einer Köchin in Marktl am Inn. Von 1946 bis 1951 studierte Joseph Ratzinger Katholische Theologie und Philosophie an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Freising und an der Universität in München. 1951 wurde er gemeinsam mit seinem Bruder Georg Ratzinger (1924-2020) zum Priester geweiht.