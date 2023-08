Gut gelaunt beim Strandbesuch

Einem Bericht der «Daily Mail» zufolge suchte sich das Promi-Paar für ihren Urlaubsbeginn ausgerechnet den 8. August aus - den ersten Tag des Feuerinfernos auf der Insel, das im Weiteren ganze Städte in Schutt und Asche legte und für fast 100 Todesopfer sorgte. Trotz der laufenden Tragödie und der Aufforderung örtlicher Behörden an Feriengäste, die Insel umgehend zu verlassen, setzte Hilton ihren Urlaub in einem Luxus-Ressort nahe der am stärksten betroffenen Stadt Lahaina unbeirrt fort. Fotos zeigen die Glamour-Familie gut gelaunt mit einer Gummi-Ente im Arm bei einem Strandbesuch.