Piroggen mit Kohl-Pilz-Füllung

Zubereitung (75 Minuten)

1. Für den Teig das Mehl mit dem Salz in einer grossen Schüssel vermischen und in der Mitte eine Mulde formen. Das Ei, das Öl und das lauwarme Wasser hineingeben und zunächst mit einer Gabel, dann mit den Händen zu einem glatten, elastischen Teig verkneten – er sollte sich weich anfühlen, aber nicht kleben. Den Teig in Frischhaltefolie wickeln und mindestens 30 Minuten bei Zimmertemperatur ruhen lassen.