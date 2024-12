Plätzchen backen wie ein Profi: Betty Schliephake-Burchardt gibt Tipps

Plätzchenbacken gehört für viele zur Weihnachtszeit wie der geschmückte Tannenbaum und Kerzenlicht. Doch was macht ein gutes Plätzchen aus, wie verleiht man einem Klassiker einen besonderen Twist und was, wenn der Teig nicht die richtige Konsistenz bekommt? Betty Schliephake–Burchardt (53) muss es wissen: Die Konditormeisterin und «Das grosse Backen»–Jurorin bäckt am zweiten Adventssonntag in der Sat.1–Kochsendung «Unser Festtagsmenü» im Team mit Alexander Herrmann (53) und verrät im Interview mit spot on news ihre besten Tipps für gelungene Plätzchen.