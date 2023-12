Prinz Louis ärgert Schwester Charlotte bei Weihnachtskonzert-Premiere

Besinnlicher Kerzenschein und Weihnachtslieder

Am Ende des Konzerts und beim Verlassen der Kirche beugte sich Louis zu seiner Schwester rüber und blies frech deren Kerze in der Hand aus. Prinzessin Charlotte, die ein Mantelkleid in weihnachtlichem Bordeauxrot trug, brachte die Aktion nicht aus der Ruhe und quittierte sie mit einem Lächeln. Zuvor hatte der Sohn von William und Kate noch selbst brav eine erleuchtete Kerze in der Hand gehalten, die seine Mutter an ihrer eigenen anzündete.