Prinz William besucht junge Bauern und TV-Persönlichkeit

Prinz von Wales, ein abwechslungsreicher Job

Vor fünf Tagen war Prinz William noch auf ganz anderer Mission unterwegs: Im Rahmen seiner Solo–Reise nach Estland hat der Prinz am letzten Freitag in Kampfuniform einen Militärstützpunkt in der Nähe der russischen Grenze besucht. Grund seines Besuchs war unter anderem eine Zeremonie anlässlich des sechsmonatigen Einsatzes des Mercian–Regiments, das die Royal Dragoon Guards ablöst. Am zweiten Tag seiner Estland–Reise stand für den Prinzen eine Fahrt in einem Panzer sowie eine Übung zum Grabenkrieg auf dem Plan. Zudem traf der britische Thronfolger Mitglieder estnischer Truppen und verbrachte Zeit mit den nicht diensthabenden Soldaten.