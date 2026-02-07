Prinzessin Ines feiert Geburtstag: Neues Foto der Mini-Prinzessin

«Bonus–Baby» und Schwedens Liebling

Ines kam am 7. Februar 2025 im Krankenhaus von Danderyd zur Welt, wie das Büro des Reichsmarschalls damals offiziell mitteilte. Als viertes Kind und erste Tochter nach den Söhnen Prinz Alexander (9), Prinz Gabriel (8) und Prinz Julian (4) machte sie das Familienglück komplett. Ihre Mutter hatte in einem Interview mit der «Vogue Scandinavia» noch während der Schwangerschaft verraten, dass die Kleine nicht geplant gewesen sei – und sie liebevoll als «Bonus–Baby» bezeichnet. Wenige Tage nach der Geburt teilten die frischgebackenen Vierfach–Eltern Schwarz–Weiss–Aufnahmen der vier Geschwister und schwärmten von ihrem «perfekten kleinen Quartett».