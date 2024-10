Psychiater klärt auf: Das hilft gegen Panikattacken

Verzichtet der Betroffene auf eine Therapie, so nehmen die Beschwerden in der Regel zu, was weitreichende Beeinträchtigungen insbesondere auch für das soziale Leben – Familie, Arbeit, Freunde – haben kann. Statt sich mit den Beschwerden auseinanderzusetzen, versuchen die Erkrankten alle Situationen zu meiden, die sie in Bedrängnis bringen könnten. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass die Ängste, wenn sie nicht in ihre Grenzen gewiesen werden, tendenziell in immer mehr Situationen auftreten und damit immer mehr Lebensbereiche gemieden werde. Vielfach steigern sie sich in ihre Ängste regelrecht hinein und bewirken genau das, was sie versuchen zu verhindern. Sie geben der Angst mehr Raum.