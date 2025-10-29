Rigatoni mit Mangold-Pesto und Speck

Den blanchierten Mangold zusammen mit den geschälten Knoblauchzehen, dem geriebenen Parmesan und einem Grossteil des Olivenöls in die Küchenmaschine füllen. Die Masse zu einem samtigen Pesto verarbeiten, dabei nach und nach das restliche Öl einlaufen lassen, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist. Mit Zitronenabrieb, einem Spritzer Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken.