Saftiger Birnenkuchen aus der Kastenform

Anrichtetipps

Den Kastenkuchen auf einer rustikalen Holzplatte oder einem schönen Servierteller präsentieren. Vor dem Servieren Schokoladenglasur in wellenförmigen Linien über den Kuchen geben und mit Birnenscheiben oder einer Zimtstange dekorieren. Ein Klecks Sahne oder Vanilleeis dazu rundet den Geschmack ab.