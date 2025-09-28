Sänger in «Bestform»: Ed Sheeran arbeitet an Waschbrettbauch

Der 34–Jährige fügte über sein Fitnessprogramm hinzu, dass er dann selbst sehen wollte, «wie weit ich damit komme». Er habe noch nie in seinem Leben ein Sixpack gehabt. «Ich dachte mir: ‹Ich werde mal sehen, ob ich das hinbekomme›», verriet Sheeran. Er musste dann aber wohl auch erkennen, dass das mit dem Waschbrettbauch leichter gesagt als getan ist: «Ich vermassle es immer wieder, weil ich ständig unterwegs bin und mir denke: ‹Ich trinke ein paar Bier›, und dann ist es eben so, wie es ist», gab er zu. «Aber ich würde sagen, es läuft ganz gut. Ich fühle mich in der besten Form meines Lebens.»