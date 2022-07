HILFE ANBIETEN

Der SBB-Chef hat eine Samariter-Ausbildung und ein Diplom als Ski-Patrouilleur. «Wenn es die Zeit erlaubt, helfe ich in einem Skigebiet bei Freiburg immer noch bei der Bergung von Verletzten auf der Piste.» Die Ausbildung habe ihm schon oft geholfen, Ruhe zu bewahren und überlegt zu handeln. «Vor Jahren, als ich noch in der IT arbeitete, renkte sich nach einem Business-Dinner ein Geschäftspartner die Schulter aus. Ich renkte sie wieder ein, fixierte sie mit seiner und meiner Krawatte und fuhr ihn ins Spital.» Er hält auch immer an, wenn er an einen Unfall heranfährt. Im Gegenzug falle es ihm nicht schwer, selbst um Hilfe zu bitten. «Wenn ich unsicher bin, frage ich unsere VR-Präsidentin Monika Ribar um Rat. Das stärkt mich in meiner Rolle.»