Schaurig und lecker: Die besten Rezepte für die Halloweenparty

Feurige Kürbissuppe

Mit dem ersten Löffel Kürbissuppe beginnt die Herbstzeit erst so richtig - und auch an Halloween darf sie nicht fehlen. Schliesslich soll das saftige Fruchtfleisch des ausgehöhlten Jack O'Lantern nicht im Abfall landen. Für eine schmackhafte Kürbissuppe eine fein gehackte grosse Zwiebel und drei Knoblauchzehen mit etwas Öl, Chiliflocken und Ingwer in einem grossen Kochtopf anschwitzen. Anschliessend in Würfel geschnittenes Kürbisfleisch zugeben und kurz anbraten. Wer einen Hokkaidokürbis verwendet und diesen nicht ausgehöhlt hat, kann für eine knallorange Farbe die Schale am Fruchtfleisch dranlassen.