Schnell gewickelt: Das perfekte Wrap-Rezept für warme Tage

2. Während das Hähnchen abkühlt, das Gemüse vorbereiten: Die Tomaten waschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Salatgurke schälen und in feine Streifen hobeln. Die rote Paprika halbieren, entkernen und in schmale Streifen schneiden. Die rote Zwiebel schälen und in hauchdünne Ringe schneiden. Den Eisbergsalat waschen, trockenschleudern und in mundgerechte Stücke zupfen.