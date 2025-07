«Schrecklich»: Benedict Cumberbatch über Völlerei am Filmset

In seiner wiederkehrenden Rolle als Doctor Strange im kommenden MCU–Film «Avengers: Doomsday», der im Dezember 2026 in den Kinos anlaufen soll, muss Benedict Cumberbatch (49) über sich hinausgehen. In der aktuellen Folge des Podcasts «Ruthie's Table 4» sprach der «Sherlock»–Star über die körperlichen Anforderungen, die notwendig sind, um den durchtrainierten Körperbau von Doctor Strange zu bekommen.