Sebastian Lege (44) deckt erneut die Methoden der Lebensmittelindustrie auf - erstmals auch in Restaurants. Der Koch und Produktentwickler nimmt sich in den neuen Folgen seiner Dokureihe «ZDFbesseresser: Sebastian Lege deckt auf» am 14. März um 20:15 Uhr im ZDF «Die Tricks der Asia-Restaurants» vor. Eine Woche später, am 21. März, folgen zur Primetime «Die Tricks der deutschen Restaurants».