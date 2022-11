Selena Gomez wird wohl niemals selbst Kinder bekommen können

In dem Interview berichtet Gomez auch von den psychischen Problemen, die sie jahrelang belasteten. Schon in ihren frühen Zwanzigern hatte sie so schwere Depressionen gehabt, dass sie wochenlang nicht aufgestanden sei. Auch über Selbstmord habe sie gesprochen: «Ich dachte einfach, dass die Welt ohne mich besser wäre.» 2018 erlitt sie eine psychotische Phase, in der sie begann, Stimmen zu hören. Ihre Freunde hätten sie in der Zeit nicht mehr wiedererkannt, beschreibt Gomez. Nachdem sie paranoide Vorstellungen und Probleme hatte, anderen zu vertrauen, begab sie sich für mehrere Monate in Behandlung. Mittlerweile sei sie aufgrund ihrer psychischen Probleme schon in vier Behandlungszentren gewesen, so Gomez.