Semino Rossi wird 60: Steht er nach Rückzug bald wieder auf der Bühne?

Höhenflug Anfang des Jahres: Abnehmerfolg, neues Album und Liebes-Comeback

Das Jahr 2022 fing für ihn schliesslich in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreich an: Im März erschien sein aktuelles Album «Heute hab ich Zeit für dich», das es in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Top drei der Charts schaffte. Auch privat lief es für den Sänger rund: Im Interview mit der «Bild»-Zeitung verkündete er das Liebes-Comeback mit seiner Frau Gabi. Die beiden hatten sich 2020 nach 28 Ehejahren getrennt, haben nun aber wieder zueinandergefunden.