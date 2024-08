Simon Gosejohann: «Ich muss nicht der coole Player sein»

Was bleibt Ihnen besonders unangenehm in Erinnerung?

Gosejohann: Ich spiele zum Bespiel einen Miesepriem: Der geht dann in Läden und meckert grundlos und kündigt an, online eine schlechte Bewertung zu geben. Das ist so eine Gemeinheit, denn dieses Bewertungssystem, das man in den sozialen Medien abrufen kann, hat so eine Relevanz und Tragweite. Das hat die Leute, mit denen ich diesen Prank gemacht habe, regelrecht erschüttert: Wieso denn nur ein Stern? Das war wirklich total unangenehm, den Leuten so eine schlechte Bewertung reinzudrücken, die keine Grundlage hat – gerade, wenn Menschen sich für ihr Geschäft so viel Mühe geben.