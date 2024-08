Smiling Depression: Wenn sich hinter dem Lächeln Traurigkeit verbirgt

Nur weil eine Person sich in Gegenwart anderer stets froh und mit einem Lächeln zeigt, bedeutet das nicht, dass es auch in ihrem Inneren so positiv aussieht. In Fachkreisen ist ebenjenes Verhalten auch als Smiling Depression bekannt, die gleichermassen – wenn nicht sogar – noch ernster zu nehmen ist, als eine Depression. Denn Diagnose und Hilfe seien hier oftmals schwerer, wie Dr. Andreas Hagemann, Psychiater und Ärztlicher Direktor der Privatkliniken Duisburg, Eschweiler und Merbeck, in Interview mit spot on news erklärt.