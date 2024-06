So lieber nicht! Die häufigsten Styling-Fehler bei Wide-Leg-Hosen

Das falsche Modell

Zunächst einmal gilt es, das richtige Hosenmodell zu finden. Das fängt bei der Farbe an und hört bei der Länge auf. Im Trend liegen derzeit oft dunkelblaue oder cremeweisse Jeanshosen, weisse Leinenhosen oder graue Stoffhosen. Was Farbe und Material angeht, so gilt es, auszuprobieren und darauf zu achten, dass der Hautton mit der Farbe matcht. Plissee–Stoffe können unter Umständen auftragen, Leinenstoffe zu durchsichtig und Jeanshosen zu kurz sein. Gerade die Länge stellt das grösste Problem dar. Hochwasser–Hosen sind ein Styling–No–Go und zu lange Hosenbeine lassen uns durch den Alltag stolpern. Unser Tipp: Auf die Längengrösse achten und gegebenenfalls im Geschäft beraten lassen. Die Hose sollte aber in jedem Fall auf dem Fuss aufliegen. Der Hosenbund sollte eng und hochgeschnitten in der Taille sitzen. Wer es lieber lockerer und auf Hüfthöhe mag, sollte zur Baggy Jeans greifen – die gerade ebenfalls trendy ist.