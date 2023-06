Tagesanlauf anpassen

Hilfreich kann es auch sein, den Tagesanlauf an die hohen Temperaturen anzupassen. In Ländern, in denen Temperaturen von weit über 30 Grad jeden Sommer Normalität sind, ist dies bereits seit Jahren erprobt. Termine werden entweder frühmorgens oder am späten Nachmittag bzw. Abend vorgenommen, die pralle Mittagssonne wird um jeden Preis vermieden.