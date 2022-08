Sorge um Gesundheit? Prinz Charles soll die Queen ständig besuchen

Queen Elizabeth II. (96) befindet sich derzeit im Sommerurlaub in Schottland. Schon seit Monaten leidet die britische Königin unter Mobilitätsproblemen. Deshalb soll ihr Prinz Charles (73) regelmässig morgens in Balmoral einen Besuch abstatten, wie «The Sun» berichtet. «Es ist höchst ungewöhnlich, dass Prinz Charles seine Mutter so spontan besucht», zitiert das britische Blatt Ingrid Seward vom «Majesty Magazine». Laut Royal-Experten ist es ein Zeichen dafür, dass sich der britische Thronfolger um die 96-Jährige sorgt.