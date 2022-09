Sorge um Queen Elizabeth II.: Sie wird permanent von Ärzten überwacht

Queen Elizabeth II. musste erst gestern ein wichtiges Treffen verschieben

Die schlechten Gesundheitsnachrichten kommen nur einen Tag, nachdem Queen Elizabeth erneut ein wichtiges Treffen verschieben musste. Auch die neue Premierministerin Liz Truss (47) wurde während einer Sitzung des britischen Unterhauses über die besorgniserregende Entwicklung informiert. «Meine Gedanken - und die Gedanken von Menschen überall in Grossbritannien - sind gegenwärtig bei Ihrer Majestät der Königin und ihrer Familie», so Truss in einem Statement.