Sport-Rückblick: Das waren die beliebtesten Fitness-Trends 2022

Auch wenn wir in Sachen Pandemie Ende 2022 so langsam wieder positiv in die Zukunft blicken können, so hat sie doch in vielen Branchen für anhaltende Veränderungen gesorgt. Ihren Sport haben viele Menschen zum Teil in die heimischen vier Wände verlegt, wie sich bei den diesjährigen Fitness-Trends gezeigt hat. Den einen oder anderen Sport-Junkie hat es aber auch in die Natur verschlagen. Wir blicken auf die beliebtesten Sportarten 2022 zurück.