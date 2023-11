Ständig müde und erschöpft? Das könnte der Grund sein

Laut Prof. Dr. Ingo Fietze, Leiter des Interdisziplinären Schlafmedizinischen Zentrums an der Charité in Berlin, kann das vor allem an der Schlafqualität liegen. «Ein Mangel an Tiefschlaf und häufiges unbemerktes nächtliches Erwachen durch Beinbewegungen oder Atmungsstörungen sind dabei die häufigsten Übeltäter», erklärt Prof. Fietze im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Selten sei dagegen die Hypersomnie, auch als «Schlafsucht» bekannt, bei der sich Betroffene trotz langer Schlafzeiten am Tag schläfrig fühlen.