Von Hand waschen

Wer seinen Bikini oder Badeanzug mehrere Saisons behalten will, sollte auf Handwäsche oder das Hand- oder Feinwäsche-Programm der Waschmaschine setzen. In der Maschine sollte die Kleidungsstücke auf jeden Fall vorher auf links gedreht werden, um die Farbe zu schonen. Hat der Bikini Bügel oder Metallelemente, sollte man ihn in ein Wäschenetz stecken. In den Wäschetrockner gehört Bademode auf keinen Fall!