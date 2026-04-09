«Tiefstes Mitgefühl»: Fans reagieren auf Tour-Pause von Paul Panzer

Fans zeigen Verständnis für Tour–Pause

Panzer hatte am Mittwoch gemeinsam mit seinem Management bekannt gegeben, seine Comedy–Tour «Schöne neue Welt – Welcome to hell», in der es unter anderem um KI, Social Media und andere aktuelle Entwicklungen geht, bis zum 15. Mai dieses Jahres unterbrechen zu müssen. Grund ist der eingangs erwähnte persönliche Schicksalsschlag. Deswegen «müssen wir Paul Panzer's aktuelle Tour bis zum 15.05.2026 leider verschieben», erklärten Panzer und sein Management, die um Verständnis für den Schritt baten. Laut Webseite des Künstlers ist somit derzeit der nächste Stopp der Tour für Anfang September in Bad Elster geplant.