Tipps vom Profi: Stressfreies Kochen an Weihnachten

Wer an Weihnachten zu sich nach Hause einlädt oder für die Familie kocht, verbringt oft mehr Zeit am Herd als mit seinen Liebsten. Denn ein festliches Mahl fordert oft grossen Aufwand. Wie man mit der richtigen Vorbereitung Stress reduziert, verrät Andreas Schinharl, Küchendirektor der Käfer Wiesn-Schänke. Zudem verrät der Profikoch, was bei ihm an Weihnachten auf den Tisch kommt und gibt Rezept-Inspiration aus seinem neuen Kochbuch «Mein Bayern».