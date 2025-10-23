Traditionelle Chicken Pot Pies im Mini-Format

7. Das Eigelb mit der Milch verquirlen und die Teigoberseiten damit gleichmässig bestreichen, um eine goldbraune, glänzende Kruste zu erzielen. Mit einem scharfen Messer zwei kleine Schlitze in die Mitte jedes Teigdeckels schneiden, damit der Dampf beim Backen entweichen kann. Die Pot Pies im vorgeheizten Ofen etwa 25–30 Minuten backen, bis der Blätterteig goldbraun und knusprig ist und die Füllung durch die Schlitze leicht hervorquillt.