Was glauben Sie, wie ernähren sich die Menschen in fünfzig Jahren?

Anthes: Man sagt, dass sich in Sachen Ernährung in den nächsten zehn Jahren so viel verändern wird, wie in den letzten hundert Jahren. Diese enorme Dynamik hat einen Grund: Wandel entsteht entweder durch Visionen oder Dringlichkeit - und aktuell ist beides gegeben. Durch den Klimawandel und die Zunahme von Krankheiten durch falsche Ernährung haben wir grossen Handlungsdruck - aber eben auch eine Fülle an Innovationen und neue Antworten auf diese Probleme. Jetzt kommt es darauf an, wie schnell wir Menschen unsere Gewohnheiten überwinden und unser Verhalten ändern. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass wir in fünfzig Jahren Milch trinken werden, die der Milch einer Kuh mikrobiologisch und chemisch eins zu eins entspricht, aber ohne Kuh hergestellt wurde.