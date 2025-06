TV-Köchin Anne Burrell ist im Alter von 55 Jahren gestorben

Feste Grösse im Food Network

Die Moderatorin von «Worst Cooks in America» begann ihre kulinarische Karriere kurz nach ihrem Abschluss in Englisch und Kommunikation am Canisius College in New York. 1997 schloss sie ihr Studium am Culinary Institute of America ab und verbrachte anschliessend ein Jahr in Italien am Italian Culinary Institute for Foreigners. Sie kochte danach in mehreren Restaurants, bevor sie am Institute of Culinary Education unterrichtete.