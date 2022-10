U2-Star Bono spricht offen über seine Herz-OP

«Ich fühle mich heute fitter als vor 25 Jahren. Ich habe das Gefühl, dass ich meinen Körper zurückbekommen habe. Ich bin entschlossen, ihn künftig mehr zu respektieren», verrät der Star. Mit seinen Memoiren wird Bono auf Lesetour gehen. Am 2. November startet «Stories of Surrender - an evening of words, music and some mischief» in New York. Am 23. November macht der U2-Sänger in Berlin für eine Lesung Halt.