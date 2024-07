Ungeziefer im Hotel: Was bei Kakerlaken und Co. hilft

Bei Schädlingsbefall: Sofortmassnahmen ergreifen

Vor allem in südlichen Ländern sind Insekten in Hotelzimmern nicht ungewöhnlich. Auch der Klimawandel trägt zur Vermehrung von Schädlingen im oft feuchtwarmen Klima bei. So breitet sich derzeit in Spanien die sogenannte «Super–Kakerlake» aus. Dennoch sind die Hygienestandards in den meisten Hotels hoch. Begegnungen mit Kakerlaken und anderen Tierchen gelten daher weiterhin als unwahrscheinlich.