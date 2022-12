Für ein Leinsamen-Ei, das die Füllung zusammenhält, die gemahlenen Leinsamen mit 3 EL Wasser mischen und zehn Minuten ruhen lassen, bis eine klebrige Konsistenz entsteht. In der Zwischenzeit 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen, Zwiebel und eine Prise Salz hinzufügen und glasig dünsten. Dann Grünkohl, gehackte Maronen, Knoblauch, Zitronenabrieb, Salbeiblätter und Rosmarin sowie Muskatnuss hinzugeben und verrühren, etwa eine Minute weiter rösten. Vom Herd nehmen und mit 150 ml Wasser und dem Leinsamen-Ei in einem Mixer zu einer dicken Masse pürieren. In einen Spritzbeutel umfüllen.