Veganuary: Tipps für den Umstieg auf eine vegane Ernährung

«Im Einzelhandel, in Restaurants und bei Lieferservices und Kochboxen, unterwegs in Bahn und Auto, überall sieht man in diesem Januar den Veganuary. Mit Veganuary-Plakaten und unseren prominenten Unterstützerinnen und Unterstützern motivieren wir zum Jahreswechsel überall zur Teilnahme am Aktionsmonat», führt Hollmann weiter aus. «Die Berührungspunkte mit der Kampagne sind dabei aber noch vielfältiger: Im Büro, im Freundeskreis, in der Familie, aber eben massgeblich auch im Alltag im Supermarkt, in Restaurants oder auf den Webseiten von Lieblingsmarken, kann die Idee kommen, dass eine Teilnahme am Veganuary ein toller Start ins neue Jahr ist. Einer aktuellen Umfrage von YouGov Deutschland zufolge, haben so bereits 3 Millionen Menschen allein in Deutschland bewusst am Veganuary teilgenommen.»