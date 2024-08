Verpasste Heim-EM: Niklas Süle konnte sich nicht mehr motivieren

Er wird zu Niklas Süle 2.0

Süle stellte sich eigenen Angaben zufolge mit seiner Familie und seinem Berater ein Team zusammen. Er arbeite etwa schon seit einer Weile mit einem grossartigen Mentaltrainer und auch die Köche, die ihn zuletzt bekochten, seien «Spitzenklasse». «Ich bin mit dem Ziel in diese Sommerpause gegangen, so etwas wie einen Niklas Süle 2.0 zu kreieren. Jetzt bin ich mental in einer Verfassung, in der ich lange nicht war», erzählt der Sportler. Auch wenn es hart gewesen sei, könne er nun «wieder so richtig angreifen».