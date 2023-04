Die ersten warmen Tage stehen vor der Tür und damit auch die Lust auf einen Besuch in der Eisdiele um die Ecke oder in der Stadt. Dieses Jahr liegt neben alkoholischen Sorten auch gesünderes High-Protein-Eis im Trend, wie Matthias Münz, in München und im Fernsehen bekannt als «Der verrückte Eismacher», im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät.