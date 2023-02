Vor der Ehe mit Carter Reum: Paris Hilton fühlte sich asexuell

Erst mit ihrem Ehemann Carter Reum habe sie eine neue Art von Vertrauen gefunden und konnte die lange Liste an Verflossenen samt einigen Verlobungen hinter sich lassen. «Erst seit ihm bin ich nicht mehr so. Ich habe das Gefühl, dass ich nach all der Hölle, die ich durchgemacht habe, endlich das bekomme, was ich verdiene, nämlich jemanden, dem ich vertrauen kann und mit dem ich ein echtes Leben aufbauen kann.» Reum, den sie 2019 bei einem Thanksgiving-Treffen eines Freundes kennenlernte, sei anders als ihre Ex-Partner. «Er ist nicht berühmt. Er ist schlau. Er kommt aus einer netten Familie. Er ist ein guter Mensch. Eben das Gegenteil von dem, was ich gewohnt war, als ich nach Männern suchte.»