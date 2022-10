Vegan, Low Carb, Keto, Clean - gibt es ein bestimmtes Ernährungskonzept, das Sie verfolgen, um Ihre Figur zu halten?

Carpendale: Ich würde es nicht so fancy ausdrücken, aber ich achte schon darauf, dass es immer etwas Frisches oder Gemüse bei uns gibt. So ist Mads auch aufgewachsen und isst deswegen auch fast alles. Nur mit der Tatsache, Tiere zu essen, tut er sich schwer. Was ich irgendwie toll finde, ist, dass er dafür schon so früh ein Bewusstsein entwickelt hat. Ich versuche also, wenn ich mal Fleisch kaufe, darauf zu achten, wo es herkommt.