Wegen Corona im Krankenhaus: Marie Reim auf dem Weg der Besserung

Am Ende wandte sie sich auch noch an die Menschen, die momentan Corona haben «oder es hatten und noch immer irgendwelche Folgen haben - bitte schont euch». Auch die 22-Jährige werde sich noch schonen, «bis bei mir alles weg ist». Allen Menschen, die noch krank sind, wünsche Reim gute Besserung. «Macht das, was für eure Gesundheit am besten ist.»